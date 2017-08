The following instruments on XETRA do have their last trading day on28.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am28.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000384151 OESTERR. 15.07.25 STRIP BD00 BON EUR NCA ZUXE XFRA DE000DB5S5U8 DT.BANK MTN 07/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3JT7 HSH NORDBANK IS S.1036 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB38M3 LBB PF.S.437 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB6BD0 DEKABANK DGZ IHS.850 ZSP BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0S12 LB.HESS.-THR.IS0512B/048 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA0943 LFA F.B.BAYERN IS.R1094 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB6360 NORDLB 2 PHASEN-BD. 38/11 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB26F8 LBHT IS.A.26F BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB27S9 LBHT IS.A.27S BD01 BON EUR NCA XFRA US201723AJ25 COMMERCIAL METALS 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US912796LR83 US TREASURY BILL 08/31/17 BD01 BON USD NCA XFRA US912828NW60 US TREASURY 2017 BD01 BON USD NCA F1XQ XFRA XS0318914693 FINLD 07/17 MTN BD01 BON SEK NCA ZSD6 XFRA XS0525459433 RBS PLC 10/17 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA US912828TM25 US TREASURY 2017 BD02 BON USD NCA CVAA XFRA USU18618AB14 CLEVELAND-CLIFFS 15/20 BD02 BON USD NCA ODYD XFRA XS0537686288 DNB BOLIGKRED. 10/17 MTN BD02 BON EUR N