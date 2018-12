The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.12.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B120191 ERSTE GP BNK 14/19 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW2JB1 LBBW OPF.1309 BD00 BON EUR NCA XFRA USG15632AP07 SKY 14/24 BD00 BON USD NCA XFRA GB00BFM7CV87 OMNIA BONDS II 18/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US361448AZ62 GATX 2027 BD01 BON USD NCA XFRA USE0351QAA07 ACI AIRP.SUDAM. 15/32REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0218520582 NORTH. EL. FIN. 05/35 BD01 BON GBP NCA XFRA XS1628340538 FWD GROUP UND. FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS1459405673 BOOM UP INV. 16/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1489734746 UNION LIFE INS. 16/21 BD02 BON USD NCA XFRA XS1524892939 CH.ENER.RES.CHEM. 16/19 BD02 BON USD NCA JM5Z XFRA LU0165130591 HSBC GIF-EO RES. A D FD00 EQU EUR NCA JM5Y XFRA LU0165130674 HSBC GIF-EO RES. A C FD00 EQU EUR N