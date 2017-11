The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS0553278820 EUR. BK REC.DEV.10/17 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS0936205003 RABOBK NEDERLD 13/17 MTN BD02 BON TRY NCA TWG XFRA AU000000TEN8 TEN NETWORK HLDGS EQ00 EQU EUR N