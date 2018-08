The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.08.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DZ1JAX6 DZ BANK IS.A273 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FA3 LB.HESS.THR.CARRARA08R/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FC9 LB.HESS.THR.CARRARA08T/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US136375BT88 CDN NTL RWY 2019 BD01 BON USD NCA XFRA XS0222759689 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS0834382151 HAMMERSON PLC 12/19 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1673869977 AEGON 17/18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1283509427 TOYOTA MOTOR CRED 15/45 BD02 BON USD NCA UWO XFRA LU0194163563 DB PL.IV-CROC.EO.I2C INH. FD00 EQU EUR N