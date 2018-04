The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 59FC XFRA BE0002148501 FLUXYS BELGIUM 12/18 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1YC3G3 INOVISCOAT NM ANL 14/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB3883 LDSBK.SAAR OPF A388 BD00 BON EUR NCA XFRA US037833AG56 APPLE 13/18 FLR BD00 BON USD NCA XFRA USG03762CE22 ANGLO AM. CAP. 10/20 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE0001053429 BAYERN LSA 11/18 S123 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB40Q6 LBHT IS.A.40Q BD01 BON EUR NCA XFRA US037833AJ95 APPLE 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA US71645WAP68 PETROBRAS GLOBAL FI.09/20 BD01 BON USD NCA XFRA US71647NAH26 PETROBRAS GBL FIN. 14/20 BD01 BON USD NCA XFRA USG0446NAH73 ANGLO AM. CAP. 15/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0920864708 PARKSON RETAIL GRP 13/18 BD02 BON USD NCA XFRA XS0925520479 KOMMUNALBK 13/18 MTN BD02 BON NOK NCA 1U41 XFRA XS0996777834 GRAINGER 13/20 BD02 BON GBP NCA XFRA XS1403265694 VOLVO TREAS.16/18 FLR MTN BD02 BON EUR NCA B8WN XFRA CA0668008067 BANRO CORP. NEW EQ00 EQU EUR N