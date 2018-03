The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US36962G6W94 GENERAL ELECT. 13/18 MTN BD01 BON USD NCA GOSB XFRA US38141GFM15 GOLDMAN SACHS GRP 08/18 BD01 BON USD NCA XFRA US6174466Q77 MORGAN STANLEY 08/18 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US758766AF67 REGAL ENTERTNMT 2025 BD01 BON USD NCA XFRA US87264AAL98 T-MOBILE USA 14/23 BD01 BON USD NCA TUET XFRA US900123BA75 TURKEY 07/18 BD01 BON USD NCA XFRA US947075AF47 WEATHERFORD INTL 2019 BD01 BON USD NCA XFRA US98956PAE25 ZIMMER BIOMET HLDGS 15/18 BD01 BON USD NCA R86V XFRA USF48957AB45 RCI BANQUE 13/18 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0767815599 GLENCORE FIN.12/18 FLRMTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0877809375 EIB EUR.INV.BK 13/18 MTN BD01 BON TRY NCA XFRA XS0909468117 NATL AUSTR. BK 13/18 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA XS1049499673 KOREA DEV.BK 14/18 MTN BD01 BON NZD NCA XFRA XS1207101418 PAPREC HLDG 15/22 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA CA891145YM06 TORONTO-DOM. BK 2018 BD02 BON CAD NCA ADL1 XFRA DE000A1R1A42 ADLER REAL ESTATE 13/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4P70 HSH NORDBANK ZS 12 14/18 BD02 BON EUR NCA XFRA US585055BA35 MEDTRONIC 13/18 BD02 BON USD NCA T4UE XFRA US912828QB96 US TREASURY 2018 BD02 BON USD NCA XFRA US912828UU22 US TREASURY 2018 BD02 BON USD NCA XFRA USU9098VAE21 VALEANT PHARMA.10/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0355738799 CITIGROUP INC. 08/18 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS0355789271 STAND. CHART. BK 08/18MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS0910540607 TORONTO-DOM. BK 13/18 MTN BD02 BON NZD N