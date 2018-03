The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B041306 UNICR.BK AUS. 07-18 P BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1E8715 AAREAL BANK MTN.HPF.S.97 BD00 BON EUR NCA EN1Y XFRA DE000A1H3V53 E.N.O. ENERGY GMBH 11/18 BD00 BON EUR NCA ZM9S XFRA DE000A1TM979 PCC SE ITV.13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1X3U44 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18DL BD00 BON USD NCA XFRA DE000BLB2QC9 BAY.LDSBK.IS.14/18 BD00 BON EUR NCA ZZM2 XFRA DE000CZ40KN6 COBA MTN 15/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DR5B8T9 COBA MTN 08/18 BD00 BON CZK NCA XFRA DE000DZ1JQU8 DZ BANK IS.C36 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB11U0 LB.HESS.THR.CARRARA04B/15 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2EAH8 UC-HVB 1347 BD00 BON EUR NCA XFRA HK0000145042 DORSETT HOSPIT.INTL 13/18 BD00 BON CNY NCA XFRA US209111ET63 CONS. EDISON NY 2018 A BD00 BON USD NCA XFRA US89114QSN96 TORONTO-DOM. BK 2018 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US912828Q459 US TREASURY 2018 BD00 BON USD NCA XFRA XS0904823431 PROSEGUR 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3YE8 HSH NH IZ 1 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH40V9 HSH NORDBANK IS 15/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB8H16 LBHT OPF MTN 08/18 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010603159 CREDIT AGRI. 08-UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA PTBSSGOE0009 BRISA-CON.ROD. 12/18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA SG3259987679 SINGAPORE REP. 13-18 BD01 BON SGD NCA CCCC XFRA US191216BA79 COCA-COLA CO. 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA US24422EQR35 DEERE -JOHN- CAP.2018 MTN BD01 BON USD N