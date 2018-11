The following instruments on XETRA do have their last trading day on26.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am26.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0199544781 MACQUARIE BK 12-18 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0200404173 GOLDM.S.GRP 12/18 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0217986378 KOREA NAT. OIL 13-18 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000HLB4BN8 LB.HESS.THR.CARRARA 16/21 BD00 BON EUR NCA UQYC XFRA XS0787785715 BHP BILLITON FIN.12/18MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS0867614595 STE GENERALE 13/UND. FLR BD00 BON USD NCA XFRA CA564835AF35 MANUFAC.LIFE INS.2023 FLR BD01 BON CAD NCA XFRA CH0197841551 EDP FIN. 12/18 MTN BD01 BON CHF NCA XFRA DE0001368173 HAMBURG SCHATZANW.A54 BD01 BON EUR NCA XFRA DE0001734259 RHEINL.PF.SCHATZ.V.93 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3461 HSH NORDBANK MZC 17 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5HW3 LB.HESS.THR.CARRARA11R/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1JV2 NORDLB KOMBIANL. TOPZINS BD02 BON EUR NCA CILH XFRA XS0562783034 LAFARGE 10/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0998182397 TRAFIGURA FDG 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA 350 XFRA IT0005105868 COVER 50 S.P.A. EQ00 EQU EUR N