The following instruments on XETRA do have their last trading day on26.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am26.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000296181 1.GRP BK AG 94-24 5 BD00 BON ATS NCA XFRA CH0139981606 UBS AG JERSEY 12-17 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB1FD2 BAY.LDSBK.OPF.R.20332 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000EH1AAY4 COBA MTH E2342 NK BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB0V44 LBB PF.A.389 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE0002298890 UC-HVB IS1253 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK8AHF9 DEKABANK DGZ IHS.6296 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3FJ9 LB.HESS.-THR. E0511B/116 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0KW42 LBBW IHS FLOATER 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LBB59K3 DEKABANK DGZ IHS.779 ZSP BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LBB59L1 DEKA IS.S.780 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LBB59M9 DEKABANK DGZ IHS.781 ZWD BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1DH4 NORDLB OPF.S.1370 BD01 BON EUR NCA OE8F XFRA ES00000120J8 SPANIEN 06-17 BD01 BON EUR NCA XFRA US084670BD98 BERKSHIRE HATHAWAY 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA US912828MK32 US TREASURY 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US912828SC51 US TREASURY 2017 BD01 BON USD NCA XFRA XS0368736806 NSW TREASURY 08/19 EXCH. BD01 BON AUD NCA XFRA XS0734582348 RIZAL C. BKG 12/17 MTN BD01 BON USD NCA I5CV XFRA XS0736467159 INST.CRED.OFIC. 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA ZAG000077454 SOUTH AFR. 2017 211 BD01 BON ZAR NCA XFRA US00138EAC84 AIG GLOBAL FDG 16/21 REGS BD02 BON USD NCA XFRA US912828H789 US TREASURY 2017 BD02 BON USD NCA XFRA XS0284982922 B.N.G. 07/17 MTN BD02 BON USD N