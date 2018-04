The following instruments on XETRA do have their last trading day on25.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am25.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA303901AR33 FAIRFAX FINL HLDGS 10/20 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0039165268 EIB EUR.INV.BK 08/18 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0WL126 DG HYP PF.R.977 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12UFH2 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR NCA DICA XFRA DE000A2G8V90 DIC ASSET AG IHS 18/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DXA0K24 DEX.KOMM.DEU.OP.1290 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4L74 HSH NORDBANK KU4 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0900792473 INST.CRED.OFIC. 13/18 MTN BD00 BON EUR NCA C5FA XFRA DE0007070088 CAPITAL FUN.FLN.02/UNL. BD01 BON EUR NCA RCMB XFRA DE000A11QQK3 RCM BETEILI.OPA.14/18 MO BD01 BON EUR NCA RCMA XFRA DE000A11QQL1 RCM BETEILI.OPA.14/18 OO BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4UN5 HSH NORDBANK ZS 33 14/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB8JG7 LBHT OPF MTN 08/18 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0000473993 COFIROUTE 03-18 BD01 BON EUR NCA XFRA US210795QD50 CONT.AIRL.2012-3 2018 C BD01 BON USD NCA XFRA US38141GVK74 GOLDMAN SACHS 2018 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US912828Q947 US TREASURY 2018 BD01 BON USD NCA EOVK XFRA USN3033QAT96 E.ON INTL FIN. 08/18 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU8029KAA08 SANTANDER HLDGS USA 17/22 BD01 BON USD NCA V11A XFRA XS0361041808 VIP FINANCE IR. 08/18REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0922134712 MMC FINANCE 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA XS0922883318 URALKALI FINANCE 13/18 BD01 BON USD NCA WL24 XFRA DE000NWB16B4 NRW.BANK IS.A.16B 13/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0967 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD02 BON EUR N