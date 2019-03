The following instruments on XETRA do have their last trading day on25.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am25.03.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0192128 WESFARMERS 2019 BD00 BON AUD NCA KB6S XFRA BE0000315243 BELGIQUE 09-19 55 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2AAN47 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFD1 DZ BANK IS.A890 BD00 BON EUR NCA XFRA NZKBNDT004C7 KOMMUNALBK 2019 MTN BD00 BON NZD NCA XFRA XS0750013806 WORLD BK 12/19 MTN BD00 BON ZAR NCA XFRA XS1038898984 SWED.EXP.CRED. 14/19 MTN BD00 BON MXN NCA XFRA DE000HSH4GN4 HCOB CG319 13/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0FQN1 LBBW IHS 11/19 BD01 BON EUR NCA XFRA USU82767AB76 SIX FLAGS ENTERT. 16/24 BD01 BON USD NCA EVHA XFRA XS0764313291 EE FINANCE 12/19 BD01 BON GBP NCA XFRA XS1048945429 NATL AUSTR. BK 14/19 MTN BD01 BON NZD NCA XFRA US345397YH03 FORD MOTOR CRED. 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA US58507LAB53 MEDTRONIC GLB HLDGS 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA USU0507EAC85 AXA EQ.HLDG 18/28 REGS BD02 BON USD NCA XFRA US912796PX16 US TREASURY BILL 03/28/19 BD03 BON USD NCA 3B5 XFRA NL0012768675 IGEA PHARMA N.V. EQ00 EQU EUR Y