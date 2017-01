The following instruments on XETRA do have their last trading day on25.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am25.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0015832 CIE F.FONCIER 2017 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A0LDDF2 DUESSELD.HYP.OEPF.E.331 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1KQW54 DG HYP PF.R.1108 MTN BD00 BON EUR NCA PBBL XFRA DE000A1RFBY7 DT.PFBR.BANK PF. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1TNC60 AAREAL BANK MTN.HPF.S.193 BD00 BON EUR NCA HH0H XFRA DE000A1YCQE0 STADT HAMBURG LSA A.3/15 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CB83HU8 COBA LT2 NACHRANG 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2CN0 LB.HESS.-THR.IS0511B/113 BD00 BON EUR NCA WL18 XFRA DE000NWB16M1 NRW.BANK IS.A.16M 14/17 BD00 BON EUR NCA XFRA USG5533WBU02 LLOYDS BKG GRP 15/25 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS1026025103 GPB EUROBOND FIN.14/17MTN BD00 BON CNY NCA XFRA DE000A1TNC37 AAREAL BANK MTN.HPF.S.192 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DB7XNZ0 DT.BANK MTN 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J8E0 DZ BANK IS.A437 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J8F7 DZ BANK IS.A438 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J8J9 DZ BANK IS.A441 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1X48 LB.HESS.THR.CARRARA01N/15 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB6683 NORDLB IS.S.1511 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0000488017 CAISSE NAT. AUTOR. 02-17 BD01 BON EUR NCA XFRA USC3331CDA92 BANK OF MONTREAL12/17REGS BD01 BON USD NCA XFRA USP89610AA06 TARJETA NARANJA 11/17REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0725257017 RABOBK NEDERLD 12/17 MTN BD01 BON ZAR NCA FRYE XFRA XS0739236973 SWEDBANK 12/17 FLR MTN BD01 BON SEK NCA XFRA XS1021937765 INTL FIN. CORP. 14/17 MTN BD01 BON TRY N