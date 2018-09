The following instruments on XETRA do have their last trading day on24.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am24.09.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1X3M69 DZ HYP IS.R.307 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0RP7 LB.HESS.-THR.IS.12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0CWY3 LBBW OFF.PFANDB.10/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AKR4 UC-HVB PF 1823 BD01 BON EUR NCA XFRA US31772DAA00 QNB FINANSBANK 2019 144A BD01 BON USD NCA XFRA US65562QBD60 NORDIC INV.BK 16/18 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US887317AF27 TIME WARNER 2020 BD01 BON USD NCA O3AD XFRA US683235AA32 ONTARIO PROV. 13/18 BD02 BON USD NCA XFRA US912796QA04 US TREASURY BILL 09/27/18 BD02 BON USD NCA XFRA USG4863AAA63 INTL GAME TECH.15/20 REGS BD02 BON USD NCA EZH1 XFRA MX01HO000007 DESARROLLADORA HOMEX S.A. EQ00 EQU EUR N