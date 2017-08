The following instruments on XETRA do have their last trading day on24.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am24.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0022312109 LANDWIRT.R.BK 05/17SF MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0192941083 BASEL-STADT,KT. 12-17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000HSH3222 HSH NORDBANK ZSK 42 12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB5490 LDSBK.SAAR IHS S.549 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0QZ8 LB.HESS.-THR. E0512B/046 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0TZ2 LB.HESS.-THR. 0513B/005 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3R38 HSH NORDBANK INFL.ANL III BD01 BON EUR NCA XFRA XS0819754697 ASIAN DEV. BK 12/17 MTN BD01 BON NOK NCA XFRA XS1090149235 WORLD BK 14/17 MTN BD01 BON BRL NCA XFRA XS1095747835 EIB EUR.INV.BK 14/17 MTN BD01 BON BRL NCA XFRA DE000HSH33T8 HSH NORDBANK IS 12/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0818642844 KOMMUNALBK 12/17 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS0966280561 SVENSK.HDLSB. 13/17 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1023850800 WORLD BK 14/17 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1093173570 SWED.EXP. CRED. 14/17 MTN BD02 BON BRL NCA PEB XFRA DE000A2BPL17 GREENWICH BETEILIG. O.N. EQ00 EQU EUR Y