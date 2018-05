The following instruments on XETRA do have their last trading day on24.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am24.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA02135ZAB28 ALTALINK 2018 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A1PGND8 BERLIN, LAND LSA12/18A381 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5QA6 BAY.LDSBK.OPF.R.20288 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SHFM196 SCHLW-H.SCHATZ.12/18 A1 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4FM8 HSH NORDBANK IS 13/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1GD6 NORDLB 2 PHASENBOND 23/12 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP1023 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2018 BD02 BON EUR NCA O7KB XFRA US676167BH14 OESTERR.K.BK 13/18 BD02 BON USD NCA XFRA XS0365923977 VTB CAPITAL 08/18MTN REGS BD02 BON USD NCA IZ2R XFRA XS0366066149 ING BK NV 08/23 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0366066222 ING BK NV 08/23 FLR MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS0366630902 RSHB CAPITAL 08/18 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0933295114 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON NOK NCA NM5B XFRA XS0937887379 NOM.EUR.FIN. 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1225624508 MUNICIPAL. FIN. 15/18 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1237268393 PACCAR FIN. 15/18 MTN BD02 BON GBP NCA A45K XFRA XS1238066622 SANTANDER UK 15/18 FLRMTN BD02 BON GBP NCA MZR2 XFRA GB0030934490 M+G I.(1)-M+G GL.LEA.EO A FD00 EQU EUR NCA MZRM XFRA GB00B1RXYW84 M+G I.(1)-M+G GL.LEA.DL A FD00 EQU EUR N