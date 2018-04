The following instruments on XETRA do have their last trading day on24.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am24.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DK0ERD2 DEKA MTN SERIE 7434 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3Y70 HSH NORDBANK MIMA I 12/18 BD00 BON EUR NCA HES8 XFRA DE000A1RQBW8 HESSEN SCHA.13/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NWB1848 NRW.BANK IS.A.184 08/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0801 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016 BD01 BON EUR NCA XFRA US585055AS51 MEDTRONIC 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA XS0843322750 RAIF.BK INTL 12/23FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1223775716 NATIONWIDE BLDG 15/18 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA CA90664ZAR16 UNION GAS 2018 MTN BD02 BON CAD NCA XFRA DE000HLB3BP5 LB.HESS.THR.CARRARA04U/16 BD02 BON EUR NCA XFRA US172967JN28 CITIGROUP 15/18 BD02 BON USD NCA TRV5 XFRA US172967JQ58 CITIGROUP INC 15/18 FLR BD02 BON USD NCA HRSA XFRA US413875AP08 HARRIS 15/18 BD02 BON USD NCA ZSQC XFRA US64952XBU46 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 15/18 BD02 BON USD NCA XFRA US78442FEH73 NAVIENT 2018 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US87938WAQ69 TELEFONICA EM.13/18 BD02 BON USD NCA XFRA XS1220876384 SINOP.G.O.D.15 15/18 REGS BD02 BON EUR NCA DPWN XFRA DE000A2G82W5 DEUTSCHE POST AG NEUE NA EQ00 EQU EUR YCA HLXX XFRA LU0294104459 PATRIARCH - COLONIA B FD00 EQU EUR N