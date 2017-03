The following instruments on XETRA do have their last trading day on24.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am24.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA IQYA XFRA DE000A0LNA87 IVG FINANCE 07/17 CV BD00 BON EUR NCA XFRA US00817YAH18 AETNA 2020 BD00 BON USD NCA XFRA USG6264VAA01 MONGOLIAN MINING 12/17 BD00 BON USD NCA 1NFE XFRA XS0761804664 NESTLE FIN.INTL 12/17 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0126183034 ZUERCHER KT.BK 11-17 BD01 BON CHF NCA XFRA DE000LBB6AE0 DEKA IS.S.808 INFL.FLOAT. BD01 BON EUR NCA XFRA US055451AF50 BHP BILLITON F. 2017 BD01 BON USD NCA XFRA XS1028955174 PAROC GRP 14/20 FLR REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS0285087358 DNB BANK 07/UND.FLR MTN BD02 BON GBP NCA PODA XFRA XS0498285351 POLEN 10/17 MTN BD02 BON EUR N