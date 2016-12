The following instruments on XETRA do have their last trading day on23.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am23.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A0HCQX7 MUENCH.HYP.BK.PF.R.379 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ30VQ7 COBA DIGISTEPUP ANL.10/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ30VS3 COBA FLOORED ANL.10/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ8L999 DZ BANK IS.2573VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ8MAB1 DZ BANK ITV.E.4266 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NWB15N1 NRW.BANK 12/16 BD01 BON EUR NCA XFRA US912796KA67 US TREASURY BILL 12/29/16 BD01 BON USD NCA XFRA XS0858803066 GAS NETWORKS IRELD. 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3U58 HSH NEUJAHRSANLEIHE 12 BD02 BON EUR NCA FAO2 XFRA DE0006224520 I:FAO AG NA O.N. EQ00 EQU EUR YCA SAHA XFRA DE000A0DRXC4 SACHSENMILCH AG EQ00 EQU EUR Y