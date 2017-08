The following instruments on XETRA do have their last trading day on23.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am23.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DZ1JZ13 DZ BANK CLN E.8580 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA0554 LFA F.B.BAYERN IS1055 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB26B7 LBHT IS.A.26B BD01 BON EUR NCA XFRA US025816AX77 AMER. EXPRESS 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US59018YJ698 BK OF AMERICA 07/17 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US617446V714 MORGAN STANLEY 07/17 F BD01 BON USD NCA XFRA AU3FN0020012 NATL AUSTR.BK 2017 FLR BD02 BON AUD NCA XFRA US3130A62S59 FED. HOME LN BKS 2017 BD02 BON USD NCA XFRA US3135G0MZ32 FED.NATL MTGE ASS. 12/17 BD02 BON USD NCA VG81 XFRA DE000A2E4S78 VARENGOLD BANK AG JGE EQ00 EQU EUR Y