The following instruments on XETRA do have their last trading day on23.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am23.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B043336 UNICR.BK AUS. 14-18 3 FLR BD00 BON EUR NCA HH0C XFRA DE000A1H3EP0 STADT HAMBURG LSA 2012 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AH96 UC-HVB IS1773 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A161VN9 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4U73 HSH NORDBANK ZS 35 14/18 BD01 BON EUR NCA VVDD XFRA FR0000474983 VEOLIA ENVIRONN.03/18 MTN BD01 BON EUR NCA RT0A XFRA FR0010620898 R.A.T.P. 08/18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2F62 NORDLB IS.S.1678 VAR BD02 BON EUR NCA XFRA US46556MAK80 ITAU UNIBCO HDG 15/18 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0937197431 DVB BANK MTN.13/18 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1068221230 LONGFOR PPTS 14/18 REGS BD02 BON CNY NCA XFRA XS1221908897 CHINA AOYUAN PROP. 15/18 BD02 BON USD NCA TEGN XFRA DE000A2G83A9 TAG IMMOBILIEN AG NEUE EQ01 EQU EUR YCA XYPG XFRA LU0227852737 DB PLAT.CR.BRAN.STARS R1C FD00 EQU EUR N