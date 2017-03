The following instruments on XETRA do have their last trading day on23.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am23.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 8P1K XFRA XS0511873423 PALLADIUM S1 10/17 FLR 44 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0750398595 EXPORT-IMPORT BK 12/17MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS0966552829 WORLD BK 13/17 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1045096903 A.N.Z. BKG GRP 14/17 MTN BD02 BON ZAR NCA XFRA XS1051000781 BAYER NORDIC 14/17 FLR BD02 BON EUR NCA BHHA XFRA DE000A0NKTQ6 BERLIN HYP AG OE.PF.E148 BD03 BON EUR NCA C9S XFRA US2325772059 CYNOSURE INC.CL.A DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA DX1K XFRA LU0012091160 CANDR.EQ.L-EURO 50 INH. D FD00 EQU EUR NCA AW41 XFRA LU0266019321 AXA WLD-FR.JUNI.EN.A T EO FD00 EQU EUR NCA DX1Q XFRA LU0344047559 CANDR.EQ.L-SUST.EMU C CAP FD00 EQU EUR NCA DX1P XFRA LU0344047633 CANDR.EQ.L-SUST.EMU C DIS FD00 EQU EUR N