The following instruments on XETRA do have their last trading day on23.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am23.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000KFWHK7 KRED.F.WIED.07/17 MTN AD BD00 BON AUD NCA KB6E XFRA BE0000309188 BELGIQUE 07-17 SERIE 49 BD00 BON EUR NCA XFRA CA35085ZAD83 407 INTL 2035 04-A3 BD00 BON CAD NCA XFRA CA35085ZAM82 407 INTL 2036 06-D1 BD00 BON CAD NCA XFRA CA749770AK99 RABOBK NEDERLD 07/17 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0208991957 BCO SANT.CHILE 13-17 FLR BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB1KW2 BAY.LDSBK.IS.S.31350 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL8743 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.174 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DB7XPL5 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CES5 DZ BANK CLN E.8939 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3PG1 HSH NH REALZINS II 11/17 BD00 BON EUR NCA XFRA CA350863AZ97 407 INTL 204000-B1 BD01 BON CAD NCA XFRA DE000NLB67T2 NORDLB ZINS DUETT 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FI4000041785 NESTE OYJ 12-17 BD01 BON EUR NCA XFRA US539473AQ13 LLOYDS BANK 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA US90131HBC88 21ST CENTURY FOX AM. 2028 BD01 BON USD NCA XFRA US970648AD31 WILLIS NORTH AMER. 2017 BD01 BON USD NCA EBO1 XFRA XS0765299655 ERSTE GP BNK AG 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA CA89116ZAD83 TORONTO-DOM. BK 2106 FLR BD02 BON CAD NCA XFRA DE000HSH4G97 HSH NORDBANK IS 13/17 BD02 BON EUR NCA XFRA US02360XAM92 ILLINOIS POWER GEN. 09/20 BD02 BON USD NCA 9S3A XFRA US8672EN2A96 SUNC.METWAY 14/17MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA USC6900PAA78 1011778 B.C.U. 14/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU02383AA20 ABC SUPPLY 13/21 REGS BD02 BON USD N