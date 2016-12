The following instruments on XETRA do have their last trading day on22.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am22.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0023504498 ILE DE FRANCE, REG. 05-16 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000HLB3FG5 LB.HESS.-THR.IS0511B/2011 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0G3P5 LBBW GM-SPRINTER 11/16 BD00 BON EUR NCA XFRA USU9312CAF15 WALTER ENERGY14/19 2 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US184502BQ46 IHEARTCOMMUNICAT. 14/21 BD01 BON USD NCA XFRA US52517P5Y38 LEHMAN BROTH. 2027 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US3130A0C655 FED. HOME LN BKS 13/16 BD02 BON USD NCA XFRA XS0504306001 THOMAS COOK GRP 10/17 BD02 BON GBP NCA XFRA XS0857592561 INTL FIN. CORP. 12/16 MTN BD02 BON RUB NCA XFRA XS1039633620 WORLD BK 14/16 MTN BD02 BON GBP NCA D7I XFRA AT0000A02177 BDI-BIOENERGY INTERNAT.AG EQ00 EQU EUR Y