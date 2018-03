The following instruments on XETRA do have their last trading day on22.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am22.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A12UFE9 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR NCA DPWC XFRA DE000A1R0VM5 DEUTSCHE POST WLD.12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1ZDBC1 UNICR.BK IR.14/18 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T5H4 DZ BANK IS.A584 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK9FWW0 DEKABANK DGZ IHS.S.6503 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1K25 NORDLB IS.S.1662 BD00 BON EUR NCA 2BBB XFRA USY0606WBT63 BANGKOK BK(HK)12/18 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0896565917 DT.BK.LOND.MTN.13/18 MN BD01 BON MXN NCA XFRA XS0906985089 CIBC 13/18 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA XS1243895189 ADV.SEMICONDUCT.15/18ZOCV BD01 BON USD NCA XFRA XS0900201889 SWED.EXP.CRED. 13/18 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS0906452007 COMP.DE ST.-GOBAIN 13/18 BD02 BON NOK NCA XFRA XS1036395496 ASIAN DEV. BK 14/18 MTN BD02 BON BRL NCA S29 XFRA BE0003625366 SAPEC SA EQ00 EQU EUR NCA A2TA XFRA US00855P2092 AGROTON PUBLIC LTD GDR 1 EQ00 EQU EUR N