The following instruments on XETRA do have their last trading day on22.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am22.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS0764743117 KOMMUNALBK 12/17 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0822349931 EUR. BK REC.DEV.12/17 MTN BD02 BON TRY NCA XFRA XS0899989304 MUNICIPAL. FIN. 13/17 MTN BD02 BON BRL NCA SN8D XFRA XS1046276504 SANTANDER INTL. 14/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1048900838 DEXIA CL 14/17 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1564377437 VOLVO TREAS.17/19 FLR MTN BD02 BON EUR N