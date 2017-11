The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0019847968 ZUERICH KT. 04-17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2BPCF5 KRED.F.WIED.16/31 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1H1J6 DZ BANK IS.R.2734 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA HU0000402037 HUNGARY 01-17 17/A BD00 BON HUF NCA XFRA DE000DK0KYZ8 DEKA STUFENZINS ANL 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA US574599AY27 MASCO CORP. 2032 BD01 BON USD NCA XFRA US172967JE29 CITIGROUP 2017 BD02 BON USD NCA XFRA US912796MD88 US TREASURY BILL 11/24/17 BD02 BON USD NCA XFRA XS0562188580 SWEDISH MATCH 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA DP4D XFRA XS0563106730 A.P.MOELLER-MAERSK 10/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0852994176 TOYOTA FIN.AUSTR.12/17MTN BD02 BON ZAR N