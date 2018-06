The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA391385AA99 GREAT-WEST LIFECO F.2068 BD00 BON CAD NCA XFRA CA56502ZAC10 MANULIFE FIN. 08-18 MTN BD00 BON CAD NCA B9WA XFRA CH0253592742 BKW 14-20 CV BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1PGMP4 IKB DT.IND.BK.MTN 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2H32 BAY.LDSBK.IS. 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5KX1 BAY.LDSBK.IS.S.30359 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AP70 UC-HVB FIXANL 18 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0371452037 AUSNET SVCS H.P.08/18 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS0372174689 NATL AUSTR.BK 08/23FLRMTN BD02 BON EUR NCA HLQJ XFRA XS0946694055 LB.HESS.-THR. OMH 13/18 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1081588086 ERB HELLAS 14/18 MTN BD02 BON EUR NCA UN02 XFRA DE000UNSE1V6 UNIPER SE NA O.N. BAR EQ01 EQU EUR YCA XG3D XFRA LU0159158970 GAM M.B.-GL.HI.YI.BD B FD00 EQU EUR NCA WZD6 XFRA LU0360706096 GOOD GROWTH FONDS B FD00 EQU EUR N