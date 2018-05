The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0181915742 OESTERR. K.BK 12-18 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0323735586 ELI LILLY 2018 ZO BD00 BON CHF NCA XFRA XS0935311836 NORDIC INV.BK 13/18 MTN BD00 BON NOK NCA XFRA DE000DK97P83 DEKABANK DGZ IHS.S.6599 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0P80 LB.HESS.-THR. 0513B/002 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0935026632 NRW.BANK MTI 13/18NK BD01 BON NOK NCA XFRA XS1416491329 DAIMLER CDA FIN.16/18 FLR BD02 BON EUR N