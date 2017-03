The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE6243181672 AB INBEV 12/17 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0110623722 TOKYO ELEC.P.C.H. 10/17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1DAEZ9 BERLIN, LAND LSA10/17A308 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0E5K1 DEKA FESTZINS ANL 15/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JR39 DZ BANK IS.C43 13/17 BD00 BON EUR NCA XFRA US0258M0DD89 AMER.EXPR.CR. 2017 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US902973AY26 U.S. BANCORP DEP. PFD I BD01 BON USD NCA PTKE XFRA XS0215828913 PORT.TEL.INTL 05/17 MTN BD01 BON EUR NCA MQQJ XFRA US55608RAE09 MACQUARIE BK 14/17MTNREGS BD02 BON USD NCA MQQH XFRA US55608RAF73 MACQUARIE BK 14/17FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA USU89674AE21 TRI STATE GEN.+TR. 16/46 BD02 BON USD NCA XFRA XS0497362748 VALE 10/18 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0498104313 LANDWIRT.R.BK 10/17VARMTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0543956717 SB CAPITAL 10/17 MTN REGS BD02 BON USD NCA BKUA XFRA XS0586332834 BAKKAVOR FIN.2 11/18 REGS BD02 BON GBP NCA BKUB XFRA XS0942508549 BAKKAVOR FIN.2 13/20 REGS BD02 BON GBP NCA UIG8 XFRA DE0005317135 ACATIS 5 STERNE-UNIV.-FDS FD00 EQU EUR N