The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA05574HAA55 BP CAP.MKTS 2017 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0134637187 DNB BOLIGKRED. 11-17 MTN BD00 BON CHF NCA BO62 XFRA DE0001141620 BUNDESOBL.V.12/17 S.162 BD00 BON EUR YCA XFRA DE000HSH3RV6 HSH NORDBANK NH INFL11/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000MHB7605 MUENCH.HYP.BK. MTN BD01 BON EUR NCA LRCA XFRA FR0010859686 LEGRAND 10-17 BD01 BON EUR NCA XFRA HU0000402375 HUNGARY 06-17 17/B BD01 BON HUF NCA XFRA XS0749484217 NEDERLD 12/17 REGS BD01 BON USD NCA BNPV XFRA XS0749822556 BNP PARIBAS 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000CZ31PP9 COMMERZBK.IS 11/17 VAR BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0D8L6 LBBW SAFE-ANL.CAP 17 SPBR BD02 BON EUR NCA XFRA US055451AP33 BHP BILLITON F. 12/17 BD02 BON USD NCA 2HPB XFRA USU42832AK88 HP ENTERPRISE 15/45 REGS BD02 BON USD NCA NDBC XFRA XS0489825223 NORDEA BK 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA 4FIA XFRA XS0490093480 FIL LTD. 10/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0490111563 SVENSK.HDLSB. 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0882298945 SWED.EXP. CRED. 13/17 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1023703330 KOMMUNALBK 14/17 MTN BD02 BON BRL N