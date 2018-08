The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.08.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0208775 BANK AMERI. 2018 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3FN0019063 BANK AMERI. 2018 FLR BD00 BON AUD NCA SAPL XFRA DE000A2BN5K3 SAP SE MTN FLR 16/18 BD00 BON EUR NCA XFRA US50075NAV64 MONDELEZ INTL 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US031652BE90 AMKOR TECHN. 11/21 BD02 BON USD NCA XFRA US50076QAX43 KRAFT HEINZ F. 2018 BD02 BON USD N