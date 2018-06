The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US166764AE09 CHEVRON 13/18 BD02 BON USD NCA AELA XFRA USU01484AG65 ALERIS INTL 16/21 REGS BD02 BON USD NCA LLQR XFRA XS0519671787 LLOYDS BANK 10/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0945074051 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON CAD NCA TRVY XFRA XS0945403649 CITIGROUP INC 13/18 BD02 BON NOK NCA XFRA XS0945593597 SWED.EXP.CRED. 13/18 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS1083298072 EIB EUR.INV.BK 14/19 MTN BD02 BON IDR NCA XFRA XS1249966356 CATERP.FIN.SER. 15/18 MTN BD02 BON CNY NCA XFRA XS1250149843 B.N.G. 15/18 MTN REGS BD02 BON USD NCA BNRN XFRA DE000A2G82Z8 BRENNTAG AG NA O.N. NEUE EQ01 EQU EUR YCA XAE2 XFRA NL0012293955 CATALIS SE NAM. EO 1 EQ01 EQU EUR Y