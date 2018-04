The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0181379774 SLOWAKEI 12-18 BD00 BON CHF NCA XFRA USG6710EAN07 ODEBRECHT FIN. 13/18 REGS BD00 BON BRL NCA XFRA DE000DG4T5Y9 DZ BANK IS.A599 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH34E8 HSH NORDBANK ZS 52 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB4BA7 NORDLB OPF.S.1276 BD01 BON EUR NCA C7RH XFRA FR0010345181 CAISSE REF.HAB 06-18 BD01 BON EUR NCA OF97 XFRA FR0010604983 REP. FSE 08-18 O.A.T. BD01 BON EUR NCA XFRA HU0000402730 HUNGARY 14-18 18/B BD01 BON HUF NCA XFRA PL0000107314 POLEN 12-18 BD01 BON PLN NCA XFRA US064159BZ86 BK NOVA SCOTIA 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA US59018YN641 BANK OF AMERICA 2018 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US6174467U70 MORGAN STANLEY 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA US90261XFA54 UBS (STAMFORD BR.) 2018 BD01 BON USD NCA XFRA XS0908548794 MUNICIPAL. FIN. 13/18 MTN BD01 BON TRY NCA XFRA XS0921284666 RCI BANQUE 13/18 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA DE000HV2AH54 UC-HVB S.1769 13/18VAR BD02 BON EUR NCA XFRA XS0908549099 MUNICIPAL. FIN. 13/18 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS0920162855 LAI FUNG HLDGS 13/18 BD02 BON CNY NCA XFRA XS0923110232 OFCB CAPITAL 13/18 REGS BD02 BON USD NCA FHTD XFRA LU0094560157 MFS M.-ABS.RTN A1 EO FD00 EQU EUR N