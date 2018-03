The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DZ1JS79 DZ BANK CLN E.8348 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JS87 DZ BANK CLN E.8349 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JT86 DZ BANK CLN E.8384 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTG1 DZ BANK CLN E.8357 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTH9 DZ BANK CLN E.8358 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTJ5 DZ BANK CLN E.8359 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTK3 DZ BANK CLN E.8360 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTL1 DZ BANK CLN E.8361 AXA BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTR8 DZ BANK CLN E.8366 BMW BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTS6 DZ BANK CLN E.8367 DBK BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTT4 DZ BANK CLN E.8368 CBK BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTU2 DZ BANK CLN E.8369 METRO BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JUA2 DZ BANK CLN E.8385 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JUC8 DZ BANK CLN E.8387 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JYD8 DZ BANK CLN E.8524 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9VC81 DZ BANK CLN E.8327 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9VDM1 DZ BANK CLN E.8340 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9VDN9 DZ BANK CLN E.8341 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9VDP4 DZ BANK CLN E.8342 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0894879518 JFM 13/18 MTN BD02 BON AUD NCA 3WPA XFRA XS1205534297 WPP FINANCE 15/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1207605210 JYSKE BK 15/18 MTN FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1385392888 NATIONWIDE BLDG 16/18 FLR BD02 BON EUR NCA 4AW XFRA CA03922T1057 ARCADIA WORLDWIDE LTD EQ00 EQU EUR N