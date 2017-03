The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0039139263 ROCHE KAPITALMKT 09-17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A14KQR5 NIEDERS.SCH.A.15/17 A.847 BD00 BON EUR NCA HOTA XFRA DE000A1MA9X1 HOCHTIEF AG 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1MLQE6 AAREAL BANK MTN.HPF.S134 BD00 BON EUR NCA 1E5A XFRA DE000A1MLSJ1 EKOSEM-AGRAR GMBH 12/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0D446 DEKA MTN IS.S.7364 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JG24 DZ BANK CLN E.8099 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JG40 DZ BANK CLN E.8101 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JG57 DZ BANK CLN E.8102 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JG65 DZ BANK CLN E.8103 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JG73 DZ BANK CLN E.8104 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JG99 DZ BANK CLN E.8106 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JHA9 DZ BANK CLN E.8107 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JHV5 DZ BANK CLN E.8124 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JJF4 DZ BANK CLN E.8141 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JKB1 DZ BANK CLN E.8168 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JKC9 DZ BANK CLN E.8169 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JKJ4 DZ BANK CLN E.8175 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JKT3 DZ BANK CLN E.8183 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JTP2 DZ BANK CLN E.8364 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ357U9 DZ BANK CLN 11/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ6Z9F0 DZ BANK ITV.E.7464 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9VBR4 DZ BANK CLN E.8276 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9VDD0 DZ BANK CLN E.8332 BD00 BON EUR N