The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DZ1J816 DZ BANK IS.A458 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J865 DZ BANK IS.A463 BD00 BON EUR NCA XFRA US884903BN49 THOMSON REUTERS 13/17 BD00 BON USD NCA XFRA XS0749488986 FINLD 12/17 FLR MTN BD00 BON GBP NCA XFRA US225401AC20 CRED.SUISSE GRP 2028 144A BD01 BON USD NCA BTY1 XFRA USJ0423YAT13 BK TOKYO-MITS.UFJ 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0741139314 ASIAN DEV. BK 12/17 MTN BD01 BON TRY NCA R42G XFRA XS0747624095 RABOBK NL (AU BR.) 12/17 BD01 BON AUD NCA XFRA US912796KJ76 US TREASURY BILL 02/23/17 BD02 BON USD NCA NDBT XFRA XS1202091671 NORDEA BK 15/UND.FLR MTN BD02 BON NOK N