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INTL FIN. CORP. 16/21 MTN - XFRA FRA:Deletion of Instruments from XETRA - 19.03.2018-001
19.03.18 00:00
Xetra Newsboard
The following instruments on XETRA do have their last trading day on
19.03.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am
19.03.2018
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA DE000A2DAR73 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000DZ1G4R4 DZ BANK ITV.E.4693 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB4DX3 LB.HESS.THR.CARRARA03O/17 BD00 BON EUR N
CA XFRA USU88149AL05 ANDEAVOR 16/26 REGS BD00 BON USD N
CA XFRA US002824AU46 ABBOTT LABS 2019 BD01 BON USD N
CA XFRA US45950VJK35 INTL FIN. CORP. 16/21 MTN BD01 BON USD N
CA 56VA XFRA XS0201306288 OEVAG FIN.(JE) 04/UND.FLR BD01 BON EUR N
CA XFRA XS0907907140 BK OF IREL.MRTG.BK 13/18 BD01 BON EUR N
CA XFRA ES0440609206 CAIXABANK 13-18 BD02 BON EUR N
CA XFRA US06051GEW50 BANK AMERI. 2018 FLR BD02 BON USD N
CA XFRA USU0081CAA00 AECOM 17/27 REGS BD02 BON USD N
CA SLUC XFRA XS0292653994 SLOWENIEN 07/18 BD02 BON EUR N
CA KW5A XFRA XS0907335599 KRED.F.WIED.13/18 MTN TN BD02 BON TRY N
CA XFRA XS1043064549 A.N.Z. BKG GRP 14/18 MTN BD02 BON NZD N
CA AO7 XFRA AU000000AZZ7 ANTARES ENERGY LTD. EQ00 EQU EUR N
CA TGE2 XFRA CH0401214371 MOBILEZONE NAM. -ANR- EQ00 EQU EUR Y
19.03.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am
19.03.2018
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA DE000A2DAR73 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000DZ1G4R4 DZ BANK ITV.E.4693 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB4DX3 LB.HESS.THR.CARRARA03O/17 BD00 BON EUR N
CA XFRA USU88149AL05 ANDEAVOR 16/26 REGS BD00 BON USD N
CA XFRA US002824AU46 ABBOTT LABS 2019 BD01 BON USD N
CA XFRA US45950VJK35 INTL FIN. CORP. 16/21 MTN BD01 BON USD N
CA 56VA XFRA XS0201306288 OEVAG FIN.(JE) 04/UND.FLR BD01 BON EUR N
CA XFRA XS0907907140 BK OF IREL.MRTG.BK 13/18 BD01 BON EUR N
CA XFRA ES0440609206 CAIXABANK 13-18 BD02 BON EUR N
CA XFRA US06051GEW50 BANK AMERI. 2018 FLR BD02 BON USD N
CA XFRA USU0081CAA00 AECOM 17/27 REGS BD02 BON USD N
CA SLUC XFRA XS0292653994 SLOWENIEN 07/18 BD02 BON EUR N
CA KW5A XFRA XS0907335599 KRED.F.WIED.13/18 MTN TN BD02 BON TRY N
CA XFRA XS1043064549 A.N.Z. BKG GRP 14/18 MTN BD02 BON NZD N
CA AO7 XFRA AU000000AZZ7 ANTARES ENERGY LTD. EQ00 EQU EUR N
CA TGE2 XFRA CH0401214371 MOBILEZONE NAM. -ANR- EQ00 EQU EUR Y
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,09 $
|99,09 $
|- $
|0,00%
|16.03./15:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US45950VJK35
|A184BM
|99,09 $
|99,09 $
Werte im Artikel
0,020
+2.122,22%
99,35
+0,35%
99,96
+0,02%
100,02
0,00%
101,63
0,00%
100,16
0,00%
99,91
0,00%
99,09
0,00%
101,00
0,00%
99,80
0,00%
100,00
0,00%
0,40
-
99,96
-0,01%
100,01
-0,01%
100,01
-0,01%
100,17
-0,03%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|99,09 $
|0,00%
|16.03.18
= Realtime
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