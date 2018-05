The following instruments on XETRA do have their last trading day on18.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am18.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B043260 UNICR.BK AUS. 14-18 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA CH0181915742 OESTERR. K.BK 12-18 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0212771601 BANCO DE CHILE 13-18 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0212937210 RAIF.BK INTL 13/23FLR MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0323735586 ELI LILLY 2018 ZO BD00 BON CHF NCA BE0E XFRA DE000A1H3YP8 BERLIN, LAND LSA11/18A338 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1MLU59 FMS WERTMGMT MTN 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1TM8Z7 STERN IMMOBIL.AG ANL13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK97PJ3 DEKABANK DGZ IHS.S.6579 BD00 BON EUR NCA HIBD XFRA DE000DXA1LK0 DEX.KOMM.DEU.OP.E.1559 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4JX0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/14 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0BGP6 LBBW IS.R.9577 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0M216 LBBW FLR HPF 12/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US571748BD35 MARSH+MCLENNAN COS. 18/48 BD00 BON USD NCA XFRA USC6900PAC35 1011778 B.C.U.17/24REGS BD00 BON USD NCA XFRA USG98100AA11 WUZHOU INT. 13/18 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU16450AU99 CHESAPEAKE EN. 16/25 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS0935311836 NORDIC INV.BK 13/18 MTN BD00 BON NOK NCA XFRA XS1490162440 HAICHUAN INT.INV. 16/19 BD00 BON USD NCA XFRA DE0005520522 K.F.W.IS.03/18 REV.FLR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK97P83 DEKABANK DGZ IHS.S.6599 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0NH3 LB.HESS.-THR.IS.12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0P80 LB.HESS.-THR. 0513B/002 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH30M9 HSH NORDBANK MIM II 12/18 BD01 BON EUR N