The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.12.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1HTB36 UNICR.BK IR.13/18 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T820 DZ BANK IS.A702 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH35U1 HSH NORDBANK MZC 19 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB5342 LDSBK.SAAR IHS S.534 BD00 BON EUR NCA XFRA HU0000402631 HUNGARY 13-18 18/A BD00 BON HUF NCA XFRA US44266RAC16 HOW.HUGHES MED.INST. 2023 BD00 BON USD NCA XFRA XS0963363907 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD00 BON NOK NCA ZZVG XFRA DE000DB5DCR6 DT.BANK MTN 13/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5F53 LB.HESS.THR.CARRARA09K/17 BD01 BON EUR NCA XFRA USG1035JAB47 BERMUDA 10/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0162420045 BNG BK 03/18 ZERO MTN BD01 BON AUD NCA XFRA XS0171785719 EUR. BK REC.DEV. 03/18MTN BD01 BON AUD NCA XFRA XS0173811059 WORLD BK 03/18 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA XS0710034850 MUNICIPAL. FIN. 11/18 MTN BD01 BON ZAR NCA XFRA NZBNZDT344C0 BK OF N.ZEALD 2018 RTD BD02 BON NZD NCA XFRA XS0587082834 STE GENERALE 11/18 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS0932063984 BNG BK 13/18 MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS0935165752 SWED.EXP. CRED. 13/18 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1434163488 KRED.F.WIED.16/18 MTN RC BD02 BON ZAR NCA SOBT XFRA XS1778825262 AT + T 18/23 REGS BD02 BON EUR NCA SOBU XFRA XS1778827631 AT + T 18/26 REGS BD02 BON EUR NCA 4MD XFRA US25400W1027 DIGITAL TURBINE DL-,0001 EQ00 EQU EUR N