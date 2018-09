The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.09.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2AAML6 FMS WERTMGMT MTN 16/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2AAN21 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JFX5 DZ BANK IS.R.2877 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ5WF40 DZ BANK IS.R.2856 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FI4000068770 PKC GROUP 13-18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A0Z1TV9 BAY.LAND.BOD.IS.S17 11/18 BD01 BON EUR NCA XFRA NZANBDG021C8 ANZ BK NEW ZEALAND 2018 BD01 BON NZD NCA XFRA US20271RAD26 COMMONW.BK AUSTR.2018 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS0809877904 DT.BANK ANL 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA XS0831388664 NATL AUSTR. BK 12/18 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA AU3SG0000383 NORTH.TERRITORY TR. 2018 BD02 BON AUD NCA XFRA DE000HSH4PW6 HSH NORDBANK MZC 5 14/18 BD02 BON EUR NCA SLHA XFRA USU8067LAA18 SCHULMAN, A. 15/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1492596942 BNG BK 16/18 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA US375558BN20 GILEAD SCIENCES 17/18 FLR BD03 BON USD NCA D5F5 XFRA LU0088125512 DAN.IN.SICAV-EUR.FOC. A FD00 EQU EUR N