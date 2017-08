The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0032736164 ACHMEA BANK 07-17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BP4T169 BNP PARIBAS STZ.ANL.12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JMU7 DZ BANK IS.C18 12/17 VAR BD00 BON EUR NCA KD01 XFRA US500630BW73 KOREA DEV.BK 12/17 BD00 BON USD NCA XFRA DE000HSH3SY8 HSH NORDBANK STUF.ZI11/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0HG62 LBBW INFLATIONS-ANL 11/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1HW4 NORDLB IS.S.1602 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0818948928 VOLKSWAGEN INTL 12/17 MTN BD01 BON NOK NCA UIHA XFRA XS0819566182 UNION BK INDIA (HK) 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS1101833991 VOLKSW.FIN.SERV 14/17 MTN BD01 BON NOK NCA XFRA DE000NLB6659 NORDLB MULTIZINS 03/12 BD02 BON EUR N