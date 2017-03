The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0181115681 CSG (GG) IV 12/22 FLR BD00 BON CHF NCA BD28 XFRA DE0001119584 BRD USCHAT.AUSG.16/06 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1DAME7 KRED.F.WIED.10/17MTN BD00 BON EUR NCA ZZMD XFRA DE000CZ226Y9 COMMERZBANK 10/17 S.745 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1H174 DZ BANK IS.E.7478 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4G30 HSH NORDBANK PB MZ 13/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB67R6 NORDLB 2 PHASEN-BD. 15/12 BD00 BON EUR NCA BAKJ XFRA ES0413679178 BANKINTER 12-17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0LCG3 LBBW FLR OPF 12/17 BD01 BON EUR NCA RNLG XFRA FR0010871541 RENAULT 10/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US06051GEQ82 BK OF AMER.CORP 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US61747YDT91 MORGAN STANLEY 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US822582AC66 SHELL INTL FIN. 07/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0229864060 BBVA INTL UNIP.05/UND.FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS0232189331 NORDIC INV.BK 05/25MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0763676557 VOLKSWAGEN INTL 12/17 BD01 BON USD NCA 2HWA XFRA US432891AD10 HILTON WORLDW.FIN. 14/21 BD02 BON USD NCA XFRA XS0276455937 GAZ CAPITAL 06/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0495973470 GLENCORE FIN. 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA S55E XFRA XS0496542787 SWEDBK HYPO. 10/17 MTN BD02 BON EUR N