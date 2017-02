The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1225031274 DT.BK.LOND.MTN.15/20 BD01 BON TRY NCA XFRA AU3FN0001798 MORGAN STANLEY 07/17 FLR BD02 BON AUD NCA XFRA US166764AS94 CHEVRON 2017 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US713448CL01 PEPSICO INC. 14/17 BD02 BON USD NCA XFRA XS0287934722 GENERAL ELECT. 07/17 MTN BD02 BON JPY NCA XFRA XS0288690539 ALFA BOND ISS. 07/17 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0879321411 LLOYDS BANK 13/17 MTN BD02 BON BRL N