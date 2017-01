The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B042403 UNICR.BK AUS. 12-17 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1TNC29 AAREAL BANK MTN S.207 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1X3J15 IKB DT.IND.BK.MTN 14/17 BD00 BON EUR NCA H2RA XFRA DE000A2BN3M4 HALLOREN ANL.16/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T440 DZ BANK IS.A571 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T457 DZ BANK IS.A572 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0B9U5 DEKA IHS SERIE 7347 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1HG75 DZ BANK ITV.E.5970 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2ACH2 UC-HVB MTI S.1576 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1ZY0 LB.HESS.THR.CARRARA02J/15 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2EU1 LB.HESS.THR.CARRARA01G/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB6GA1 NORDLB IS.S.1210 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010410068 NATIXIS S.A.06/17 MTN BD01 BON EUR NCA H3SA XFRA FR0010849174 HSBC SFH (FR) 10/17 MTN BD01 BON EUR NCA B6FK XFRA US06675GAD79 BQUE F.C.MTL 14/17FLR MTN BD01 BON USD NCA B6FL XFRA US06675GAE52 BQUE F.C.MTL 14/17 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USF2893TAG16 ELEC.DE FRANCE 14/17 REGS BD01 BON USD NCA ELEQ XFRA USF2893TAH98 ELEC.DE FRANCE 14/17REGS BD01 BON USD NCA KTCA XFRA XS0734490906 KT CORP. 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA DE000A12UA67 DT.PFBR.BANK MTN.35245 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3RJ1 HSH NH ZS 97 11/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0D6Z0 LBBW SAFE-ANL.CAP 17 SPBR BD02 BON EUR NCA XFRA US500472AB13 KONINKL. PHILIPS 2018 BD02 BON USD NCA H1YB XFRA XS0272401356 HETA ASS.RES. 06/23 MTN BD02 BON EUR N