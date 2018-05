The following instruments on XETRA do have their last trading day on16.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am16.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1X3U51 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1X3U93 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BHY1356 BERLIN HYP AG IS72 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB26N6 BAY.LDSBK.IS. 14/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB12X2 LB.HESS.THR.CARRARA05M/15 BD00 BON EUR NCA XFRA USU5933LAD39 MICRON TECHN. 15/24 REGS BD00 BON USD NCA MTEB XFRA USU5933LAE12 MICRON TECHN. 15/26 REGS BD00 BON USD NCA XFRA AT0000A0V6V2 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA CH0207961084 BAUWERK PARKETT 13-18 BD01 BON CHF NCA XFRA DE000BLB0QS9 BAY.LDSBK.IS.S. VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4RC4 HSH NORDBANK ZSK 3 14/21 BD01 BON EUR NCA SFTA XFRA XS0918548644 SOFTBANK GROUP 13/20 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS0933541509 NRW.BANK MTI 13/18 DL BD01 BON USD NCA BN2P XFRA XS0933677071 B.N.G. 13/18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US00850XAB47 AGR.BK CH.NY 2018 MTN BD02 BON USD NCA GMZJ XFRA US02005NBB55 ALLY FINANCIAL 15/18 BD02 BON USD NCA XFRA US3135G0WJ89 FED.NATL MTGE ASS. 13/18 BD02 BON USD NCA HB7D XFRA US4041A2AH79 HBOS 2018 MTN 144A BD02 BON USD NCA SFTB XFRA USJ75963AU23 SOFTBANK GROUP 13/20 REGS BD02 BON USD NCA GXIA XFRA XS0626028566 GERRESHEIMER ANL.11/18 BD02 BON EUR NCA F9CD XFRA XS0933505967 FCE BANK PLC 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0933999863 COMMERCIAL BK OF D. 13/18 BD02 BON USD NCA XFRA XS1058142081 SHUI ON DEV.HLDG 14/18 BD02 BON USD NCA F1XY XFRA XS1235186241 FINLD 15/18 MTN REGS BD02 BON USD N