The following instruments on XETRA do have their last trading day on16.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am16.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1R0113 WI BANK HESS IS.13/18 VAR BD00 BON EUR NCA 05QA XFRA US76720AAF30 RIO TINTO FIN.USA 12/22 BD00 BON USD NCA XFRA US767201AN61 RIO TINTO FINANCE 2021 BD01 BON USD NCA XFRA US767201AQ92 RIO TINTO FINANCE 11/21 BD01 BON USD NCA XFRA US76720AAC09 RIO TINTO FIN.USA 12/22 BD01 BON USD NCA XFRA US912796PB95 US TREASURY BILL 04/19/18 BD01 BON USD NCA VVA1 XFRA XS0994993037 VIVACOM 13/18 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA CA8911453J13 TORONTO-DOM. BK 2020 FLR BD02 BON CAD NCA XFRA US500769GY46 K.F.W.ANL.V.16/2018 DL BD02 BON USD NCA 1T2B XFRA XS0918200998 TRAFIGURA GRP. 13/UND.FLR BD02 BON USD NCA AB1B XFRA DE000AB100B4 AIR BERLIN 11/18 BD03 BON EUR N