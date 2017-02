The following instruments on XETRA do have their last trading day on16.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am16.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0124656213 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-17 407 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0143838354 AUSNET SVCS H.P.12/17 MTN BD00 BON CHF NCA KW0D XFRA DE000A1MBB54 K.F.W.ANL.V.12/2017 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ31PN4 COMMERZBK AG IS.11/17 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0190122 SGSP (AU) ASSETS PTY 2017 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000WLB6EY5 EAA IS.ZINSBAND. 07/22 BD01 BON EUR NCA XFRA US40411EAB48 BK SCOTLAND 2007 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US5252M0FD44 LEHMAN BROTH. 2018 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS0232331420 SCOTLAND GAS NTW 05/17MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS0748483467 KRED.F.WIED.12/17 MTN CD BD01 BON CAD NCA XFRA XS0885873322 NOVATEK FIN. 13/17 REGS BD01 BON RUB NCA XFRA XS1021617698 YUZHOU PPTS 14/19 BD01 BON USD NCA XFRA USU2339CCK28 DAIMLER FIN.N.A. 16/19FLR BD02 BON USD NCA FTEK XFRA XS0286705321 ORANGE 07/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0286774483 BK SCOTLAND 07/17 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1033005841 B.N.G. 14/17 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1034975588 JPMORGAN CHASE 14/17 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1079725013 ESUN INT.FIN. 14/18 BD02 BON CNY NCA IFXN XFRA DE000A2BPMM0 INFINEON TECH.AG NA NEUE EQ00 EQU EUR Y