The following instruments on XETRA do have their last trading day on16.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am16.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA00434CAC34 ACCES RECH.MONTR. 2042 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A12UE30 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1A6DT4 WESTDT.IMMOB.BK.PF 10/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1C9VQ4 DAIMLER AG.MTN 10/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DXA1M39 DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF10/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ3QBM8 DZ BANK IS.E.7682VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1880 LB.HESS.-THR. INFL. 11/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB59J5 DEKABANK DGZ IHS.778 STZ BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB59S6 DEKABANK DGZ IHS.786 STZ BD00 BON EUR NCA XFRA XS0862274445 TITAN GLOBAL FIN. 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0011182112 VALEO SA 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA SKQK XFRA SK4120008301 SLOWAKEI 2017 BD01 BON EUR NCA XFRA US21686CAD20 RABOBK NEDERLD 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA US912796KD07 US TREASURY BILL 01/19/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS1169537492 BNP PARIBAS 15/17 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2DE9 NORDLB INDEX ANL.01/11 BD02 BON EUR N