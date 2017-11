The following instruments on XETRA do have their last trading day on15.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am15.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1R0W05 DEUTSCHE EUROSHOP WLD 17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1RE3L0 AAREAL BANK MTN.HPF.S159 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB6174 BAY.LDSBK.IS.S.30694 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T4S4 DZ BANK IS.A561 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0B747 DEKA IHS S.7326 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BE7 LB.HESS.THR.CARRARA12S/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4XF5 HSH NORDBANK FZII25 15/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW6Y25 LBBW IS.R.689 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB26L0 BAY.LDSBK.IS. 14/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DHY3798 DT.HYP.BK.MTN.IS.S.379 BD01 BON EUR NCA XFRA US36962G6K56 GENERAL ELECT. 12/17 MTN BD01 BON USD NCA CWWE XFRA XS0232203694 COMMONW.BK AUSTR.05/17FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS0854584694 RABOBK NEDERLD 12/17 MTN BD01 BON CAD NCA NZ6F XFRA XS0856054886 NESTLE HLDGS 12/17 MTN BD01 BON NOK NCA XFRA XS0994746617 BMW FIN. NV 13/17 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1139231721 VOLKSW.GRP AM. 14/17 REGS BD01 BON USD NCA XFRA HK0000223831 WANHUA CHEMICAL 14/17 BD02 BON CNY NCA XFRA US14912L6S59 CATERP.FIN.SER. 2017 FLR BD02 BON USD NCA IMOB XFRA XS0332046043 IMMOFINANZ 07/17 CV BD02 BON EUR NCA XFRA XS0995039806 ANGLO AM. CAP. 13/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1111691520 TORONTO-DOM. BK 14/17 FLR BD02 BON GBP NCA XFRA XS1134020673 EASTERN CREAT.II 14/17MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1138280646 CHINA H.-SP.TR.EQU.14/17 BD02 BON CNY NCA IJQ XFRA CLP3064M1019 CIA SUD AM.VAP. EQ00 EQU EUR N