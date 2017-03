The following instruments on XETRA do have their last trading day on15.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am15.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA QZ4A XFRA XS0494870701 WESTPAC SEC.NZ 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0756437132 AGILE GROUP HLDGS 12/17 BD02 BON USD NCA XFRA XS0759680860 SANOMA OYJ 12/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0972719412 CONTI-GUMMI FIN. 13/17MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1046173529 DENMARK 14/17 MTN REGS BD02 BON USD NCA LBFP XFRA XS1046485923 LDKRBK.BAD.W.MTN 14/17 DL BD02 BON USD NCA XFRA XS1086808570 FUT.LAND DEV.HLDGS 14/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1204670852 NRW.BANK MTI 15/17 DL BD02 BON USD NCA XFRA XS1558510829 VERIZON COMM 17/47 BD02 BON USD NCA AXBD XFRA LU0683600646 AB S.I-SEL.US EQU.P.AAEOH FD00 EQU EUR N